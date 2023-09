Première visite publique d'une délégation israélienne en Arabie saoudite

La délégation de cinq membres est arrivée dimanche dans la capitale saoudienne pour assister à la réunion visant à mettre à jour la liste des sites culturels et historiques du patrimoine mondial de l'UNESCO, a déclaré un responsable israélien à l'AFP.

"Nous sommes heureux d'être là. C'est un bon premier pas", a-t-il dit sous couvert de l'anonymat. "Nous remercions l'UNESCO et les autorités saoudiennes."

La délégation, comprenant un responsable de la sécurité, est arrivée via Dubaï en l'absence de vols directs entre Israël et l’Arabie saoudite, d'après lui. Ses membres ont reçu leurs visas via l'UNESCO, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.

La visite a été "très bonne, ils nous traitent très bien", a encore dit le responsable en précisant que la délégation resterait en Arabie jusqu'à la fin de la réunion, le 25 septembre.

Dans la salle, les représentants israéliens on pris place devant une table sur laquelle était posée une plaque avec le mot "Israel".

- "Commandement de Dieu" -

La plaque a attiré les regards de Saoudiens travaillant pour les services d'organisation de la réunion où plus de 50 sites mondiaux espèrent rejoindre la très convoitée liste du patrimoine mondial.

"C'est le commandement de Dieu. Le problème nous dépasse et nous ne pouvons pas nous y opposer", a déclaré un jeune Saoudien, interrogé sur la présence de la délégation israélienne.

Cette visite intervient à un moment où les rumeurs sur un début de rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite se multiplient.

Selon des informations de presse, une délégation palestinienne s'est rendue à Ryad la semaine dernière pour discuter de la voie à suivre si ces deux pays devaient officialiser leurs relations.

Poids-lourd du Moyen-Orient et gardienne des lieux saints musulmans, l'Arabie saoudite ne reconnaît pas Israël et n'a pas adhéré aux accords d'Abraham de 2020, négociés par les Etats-Unis, qui ont permis à l'Etat israélien de normaliser ses liens avec notamment deux voisins du royaume saoudien, les Emirats arabes unis et Bahreïn.

L'Arabie saoudite a maintes fois déclaré qu'elle s'en tenait à la position de la Ligue arabe, vieille de plusieurs décennies, qui consiste à ne pas établir de liens officiels avec Israël tant que le conflit avec les Palestiniens n'est pas résolu.

Ces derniers mois, Ryad et Washington se sont entretenus sur les conditions posées par l'Arabie saoudite pour progresser sur la voie de la normalisation, notamment des garanties de sécurité et une assistance pour un programme nucléaire civil doté d'une capacité d'enrichissement d'uranium.

- "Obstacles" -

L'Arabie saoudite tente de revitaliser son économie tributaire du pétrole et cherche à transformer le royaume en un centre mondial d'affaires et de tourisme dans le cadre du programme de réforme Vision 2030 du prince héritier Mohammed ben Salmane.

Elle a en outre entrepris plusieurs démarches diplomatiques, surtout un rapprochement surprise avec l'Iran, huit ans après la rupture des liens entre les deux puissances rivales régionales.

Le fait que la visite israélienne ait été coordonnée par l'UNESCO suggère que des "obstacles" subsistent sur la voie de normalisation saoudo-israélienne, a déclaré Aziz Alghashian, analyste saoudien et expert des relations bilatérales.

"C'est très probablement le résultat d'une plus grande ouverture de l'Arabie saoudite sur le monde, qui inclura les Israéliens, et non le résultat (d'un processus lié) aux relations bilatérales", d'après lui.

Les responsables saoudiens ont réalisé qu'ils ne pouvaient interdire la présence de personne s'ils voulaient ouvrir leur pays, a-t-il souligné.

"Les Israéliens vont certainement en profiter comme une première étape, alors qu'en réalité cela a été facilité par l'UNESCO. Ce n'est pas vraiment à cause de leurs compétences ou victoires diplomatiques."