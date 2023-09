Une dizaine de procès-verbaux dressés après la rave party illégale à Gand

Neuf procès-verbaux ont été dressés et trois personnes ont été arrêtées administrativement dans la foulée de l'interruption, dimanche matin, de la rave-party qui se tenait dans la zone portuaire de Gand. Le matériel de sonorisation et plusieurs véhicules ont par ailleurs été saisis, a indiqué lundi la porte-parole de la police fédérale An Berger.