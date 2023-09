Yellow Tigers - Les Yellow Tigers sans Britt Herbots pour le tournoi de qualification olympique

Herbots, 23 ans, avait déjà été gênée par ses abdominaux lors de l'Euro à la mi-août, manquant le dernier match de groupe contre la Serbie et le huitième de finale contre la Turquie. "Bien que la rééducation de sa blessure aille dans le bon sens, il a été décidé, en concertation avec le staff médical, et après un examen approfondi, de donner la priorité à la guérison de la blessure", a écrit la fédération dans son communiqué.

"L'absence de Britt est une perte sérieuse, mais ses coéquipières ont prouvé lors du dernier match contre la Turquie, future championne d'Europe, qu'il y a de la qualité et de la résilience dans notre équipe. Nous devrons compenser son absence de manière créative et collective. C'est aussi l'occasion pour d'autres joueuses de monter en puissance et de se montrer", a ajouté le sélectionneur Kris Vansnick, cité dans le communiqué.

La Belgique (FIVB 13) a été versée dans le groupe B du tournoi de qualification olympique. Les Yellow Tigers y affronteront la Bulgarie (FIVB 16), Porto Rico (FIVB 22), l'Argentine (FIVB 19), le Pérou (FIVB 29), le Japon (FIVB 8), le Brésil (FIVB 4) et la Turquie (FIVB 1).

Les deux premiers des trois groupes se qualifient pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les cinq tickets restants seront attribués sur base du classement mondial en juin 2024. "C'est donc en partie l'objectif de nos Yellow Tigers d'accumuler suffisamment de points de classement grâce au tournoi de qualification", a précisé la fédération.