Asile et migration - Des places d'urgence dans le secteur flamand de la jeunesse

Deux centres de jeunesse à Beersel (Destelheide et Hanenbos) pourront accueillir des demandeurs d'asile pendant une courte période à partir de cette semaine. Un groupe de familles et d'enfants sera déjà hébergé ce mardi soir à Destelheide, indique le ministre. Ils y resteront quelques jours, en attendant qu'une place se libère dans un centre régulier. La secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Nicole de Moor (CD&V) a pris contact avec le bourgmestre de Beersel (Brabant flamand) à ce sujet.

Un hébergement d'urgence est en outre prévu dans deux bâtiments au domaine Hoge Rielen à Kasterlee, en province d'Anvers, de novembre à fin février. Pour ces bâtiments, il n'y a pas de réservation pour le secteur de jeunesse pendant cette période.

"La solidarité du secteur flamand de la jeunesse est fantastique. Grâce à la contribution du secteur, nous disposons d'une capacité d'accueil supplémentaire pour les familles et les mineurs", a commenté Nicole de Moor, citée dans le communiqué.

La secrétaire d'État a donné instruction fin août de ne plus offrir d'hébergement aux hommes seuls qui demandent l'asile. Avec cette mesure, elle veut éviter que des familles avec enfants ne se retrouvent à la rue. Une série d'organisations ont introduit un recours contre cette décision devant le Conseil d'État. Les plaidoiries ont eu lieu mardi.