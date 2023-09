Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 a rapidement viré au rouge

KBC (58,62) et Ageas (39,23) emmenaient les hausses en gagnant 0,7%, Ackermans (142,40) et GBL (75,74) se contentant d'un mieux de 0,1% alors qu'AB InBev (52,47) reculait de 0,7%, Barco (19,65) et Proximus (7,50) de 0,2 et 0,5%.

Belysse (0,79) perdait par ailleurs 4,8%, VGP (88,55) et Recticel (9,99) abandonnant 2,4 et 2,2% alors que SmartPhoto (27,40) récupérait 3,8%.

Oxurion (0,0014) et Celyad (0,752) chutaient enfin de 6,7 et 4,1%, Biosenic (0,03) et IBA (9,98) abandonnant 3,2 et 1,8%.

L'euro s'inscrivait à 1,0720 USD dans la matinée de mardi, contre 1,0750 la veille vers 16H30. Le lingot de métal jaune se négociait autour de 57.575 euros, en progrès de 60 euros.