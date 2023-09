Bundesliga - Le Bayern inaugure une statue en l'honneur de Gerd Müller à l'Allianz Arena

La statue en bronze, qui est une fois et demie plus grande que nature, mesure au total 4,2 mètres sur sa base en losange et pèse environ une tonne. Elle représente Müller dans sa pose emblématique de célébration, les deux bras levés.

Le financement de la sculpture de l'artiste Karel Fron a été organisé par la Fondation Kurt Landauer, qui a utilisé les dons des supporters du Bayern et des clubs de supporters.

"Au FC Bayern, nous devons toujours protéger ce qui a été et ce qui est. Gerd était un joueur incroyable et une personne formidable que nous n'oublierons jamais. Aujourd'hui, nous pouvons nous souvenir de lui", a déclaré le président d'honneur du Bayern, Uli Hoeness.

Müller, meilleur buteur du Bayern avec 568 buts en 611 matches de compétition, vainqueur de la Coupe du monde en 1974 et triple vainqueur de la Coupe d'Europe, est décédé en août 2021 à l'âge de 75 ans.

Quelque 220 personnes ont été invitées à la cérémonie d'inauguration, dont la veuve de Müller, Uschi Müller.

"Les visiteurs de l'Allianz Arena auront désormais toujours Gerd Müller en ligne de mire, ce qui fera revivre la mémoire de cette personne unique et de ce buteur lors de chaque match à domicile du Bayern", a déclaré le président du club, Herbert Hainer.