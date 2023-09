Coupe Davis - Steve Darcis va vivre sa première comme capitaine: "Il n'y a pas de raison d'être inquiet"

Double finaliste de la Coupe Davis en tant que joueur (2015, 2017), Darcis va vivre sa première expérience comme capitaine. "Jusqu'ici, c'est une super expérience. L'ambiance dans le groupe est bonne. Le terrain est bon et c'est une belle salle. Il n'y a pas encore de stress mais on n'est que mardi. Il n'y a pas de raison d'être inquiet. Nous avons une équipe solide et notre paire de double est un atout supplémentaire. Contre l'Ouzbékistan, nous partons largement favoris, nous ne pouvons pas le cacher. Mais il faut toujours le montrer sur le terrain."

Pour assurer son maintien dans le Groupe mondial I et donc jouer les barrages de la Coupe Davis 2024, la Belgique peut toujours compter sur David Goffin (ATP 100) malgré une saison compliquée. "La semaine a bien commencé et je me suis bien entraîné", a assuré Goffin. "Après l'US Open (éliminé au premier tour des qualifications, ndlr.), j'ai pris une petite pause. Physiquement, je me sens bien et dans mon jeu aussi. L'objectif est de se qualifier pour la phase de groupes en 2024 et ce week-end, c'est la première étape. Tout est réuni pour réaliser une belle semaine et faire quelque chose de beau en cette fin de saison."

À Hasselt, Sander Gillé (ATP 20 en double) jouera à domicile. "C'est toujours spécial de jouer à la maison. Il y aura beaucoup de famille et d'amis dans le public. L'ambiance en Belgique est toujours bonne. Nous avons appris que la salle sera pleine et c'est chouette pour nous."