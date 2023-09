De 2016 à 2022, les incubateurs étudiants wallons ont permis la création de 2.000 emplois

Les incubateurs étudiants wallons, qui offrent une structure d'accompagnement aux étudiants et aux jeunes diplômés souhaitant lancer leur propre entreprise, ont accompagné, depuis 2016, plus de 3.500 jeunes et quelque 2.000 projets. En sept ans, 400 entreprises ont par ailleurs vu le jour et, fin 2022, plus de 2.000 emplois avaient été créés, a indiqué mardi le ministre wallon de l'Économie, Willy Borsus.