Des astronomes découvrent du méthane et du CO2 dans l'atmosphère d'une exoplanète

Cette découverte, obtenue à partir de données du télescope spatial James Webb, semble confirmer que cette exoplanète, dont la masse correspond à 8,6 fois celle de la Terre, pourrait avoir une atmosphère riche en hydrogène et une surface couverte par un océan. Ce type d'exoplanète est qualifiée d'hycéenne (de l'anglais "hycean", contraction des mots hydrogène et océan).

"Nos résultats soulignent l'importance de prendre en compte divers environnements habitables dans la recherche de vie ailleurs", explique Nikku Madhusudhan, astronome à l'Université de Cambridge et responsable de l'étude, cité dans le communiqué de l'ESA. "Traditionnellement, la recherche de vie sur des exoplanètes se concentrait plutôt sur des planètes rocheuses plus petites. Toutefois, les plus grands mondes hycéens sont nettement plus propices aux observations atmosphériques."

K2-18 b, qui orbite autour de l'étoile naine K2-18, se trouve en outre dans la zone dite "habitable", c'est-à-dire la région d'un système solaire: ni trop proche ni trop éloignée de l'étoile, où les conditions sont potentiellement favorables à l'apparition de la vie. Cela ne veut pas dire que cette planète, dont la taille est proche de celle de Neptune, abrite forcément de la vie, son océan étant peut-être trop chaud ou inhabitable, tempèrent les astronomes.

Les observations réalisées à l'aide du télescope James Webb suggèrent également la présence dans l'atmosphère de K2-18 b de sulfure de diméthyle, une molécule qui, sur Terre, est produite par des phytoplanctons. Mais les données concernant la possible présence de sulfure de diméthyle sont "moins robustes" que les précédents constats et doivent encore faire l'objet de confirmations ultérieures.