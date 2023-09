Euro 2024 - L'UEFA va mettre en vente 1,2 millions de tickets à partir du 3 octobre

Pour la vente de tickets, l'UEFA a développé un programme pour donner la prioriité aux supporters. Plus de 80% des 2,7 millions tickets seront disponibles pour les supporters des équipes participantes et le grand public. Le prix de départ pour les tickets sera de 30 euros et 1 million de tickets seront disponibles pour moins de 60 euros.

Lors de la première période de vente, prévue du 3 au 26 octobre, 1,2 millions de tickets seront mis en vente. Les tickets seront distribués après "un tirage au sort juste et transparent".

La deuxième phase est prévue dans la foulée du tirage au sort de la phase de poules prévu le 2 décembre. 1 million de tickets seront disponibles pour les supporters des équipes qualifiées "en étroite collaboration avec les fédérations concernées". La troisième et dernière phase aura lieu après les barrages prévus les 21 et 26 mars.

L'Euro 2024 se jouera en Allemagne avec le match d'ouverture le 14 juin à Munich et la finale le 14 juillet à Berlin.