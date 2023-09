Invasion de l'Ukraine - Le Parlement européen donne son feu vert aux marchés publics communs d'armes

Le fonds EDIRPA aidera les États membres à répondre à leurs besoins de défense les plus urgents et les plus critiques, qui ont été exacerbés par les dons et autres transferts d'armes et de matériels vers l'Ukraine. Les achats conjoints devront impliquer au moins trois États membres. Le budget de l'UE financera les marchés publics jusqu'à 15 %, ou 20 % si des PME ou des entreprises de taille intermédiaire sont impliquées. Le soutien à l'Ukraine et la Moldavie sera aussi renforcé par cet instrument.

Pour l'eurodéputé allemand Michael Gahler (PPE), co-rapporteur, ce "moment historique" pour la défense de l'UE "ne peut être qu'un point de départ pour un programme de défense commun beaucoup plus ambitieux".

Ce fonds s'ajoute à la Facilité européenne pour la paix (FEP), un instrument hors budget UE déjà utilisé pour fournir des armements à l'Ukraine, ainsi qu'à la loi de soutien à la production de munitions ("ASAP", 500 millions d'euros), que les eurodéputés ont validée en juillet dernier. L'UE et ses États membres ont déjà fourni ensemble une aide militaire de quelque 20 milliards d'euros à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, en février 2022.