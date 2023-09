Jonas Rickaert remporte le Mémorial Briek Schotte

Jonas Rickaert a remporté mardi, à Desselgem, la 79e édition du GP Memorial Briek Schotte, une course cycliste professionnelle du calendrier nationale. Après 159,1 km de course, il a devancé de 8 secondes Jordi Warlop (Soudal Quick-Step) et Maarten Verheyen (Charlies Metalced).