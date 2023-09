Le Centre maritime de sauvetage et de coordination a constaté moins d'incidents cet été

Le Centre maritime de sauvetage et de coordination a reçu en juillet 54 signalements d'incidents en mer. En août, le nombre est même descendu à 38. En comparaison avec l'été précédent, moins d'incidents ont été totalisés.

Par contre, de sérieux accidents ont bien eu lieu. Surpris par la force des courants, deux jeunes se sont notamment noyés pendant une baignade.

Par ailleurs, le siège de la division maritime (Scheepvaartbegeleiding) du MDK à Ostende est de nouveau utilisé depuis mardi. Il a subi une restauration en profondeur démarrée en 2020. Le Centre maritime de sauvetage et de coordination (MRCC), qui coordonne les opérations de sauvetage tout le long de la Côte belge ainsi qu'en mer, se trouve, entre autres, dans le bâtiment historique.

Récemment, la ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters, y a investi dans un nouveau système informatique. Grâce à cela, l'information entre les différents services d'aide au sein des garde-côtes est échangée et visualisée plus rapidement.

"Lors d'une intervention en mer, chaque seconde compte", déclare la responsable politique. "Il n'y a pas que l'immeuble qui est réfectionné. Les systèmes informatiques reçoivent actuellement une sérieuse mise à jour avec un système de gestion des incidents qui collecte les données et les répartit entre les différents partenaires. De la sorte, le MRCC gagne du temps et nous sécurisons encore un peu plus notre mer du Nord."

Le coût total du chantier s'élève à 5,6 millions d'euros.