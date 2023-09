Les tourbières de Flandre contiennent plus de carbone par hectare que la forêt amazonienne

Le sol des tourbières étant très humide, les feuilles mortes et autres matières organiques peuvent s'accumuler sous l'eau sans que l'oxygène ne puisse les atteindre. Or, ces zones sont aujourd'hui menacées d'assèchement, ce qui libérerait le carbone stocké. Dans le cadre du projet européen LIFE Multi Peat, Natuurpunt s'efforce de restaurer les 230 hectares de tourbières le long du Grote Beek, un cours d'eau qui passe par Beringen, Oostham et Bourg-Léopold.