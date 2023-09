L'inflation fait chuter les revenus aux Etats-Unis, la pauvreté bondit

Le taux de pauvreté officiel est resté stable par rapport à l'an passé, à 11,5%, soit 37,9 million de personnes vivant avec moins de 14.880 dollars par an, ou 29.950 dollars pour une famille de 4 personnes.

Mais une autre mesure montre une réalité bien différente.

Celle-ci, également publiée mardi par le bureau du Census, ajuste le revenu au-dessous duquel une personne est considérée comme pauvre, en prenant en compte notamment les aides du gouvernement, le coût de la garde d'enfants ou encore les dépenses médicales.

Une famille de quatre personnes locataire de son logement doit alors avoir des revenus annuels d'au moins 34.518 dollars pour échapper à la pauvreté.

Selon cette mesure, le taux de pauvreté a augmenté pour la première fois depuis 2010, grimpant de 7,8% à 12,4% entre 2021 et 2022. Celui des enfants a même plus que doublé, grimpant à 12,4%, quand il était en 2021 de 5,2%, son plus bas historique.

Cette différence "reflète l'expiration des crédits d'impôt et des mesures de relance liées à la pandémie", a détaillé Liana Fox.

Elle a ainsi souligné que "6,4 millions de personnes avaient été sorties de la pauvreté grâce à des crédits d'impôt. Parmi eux, 3,5 millions étaient des enfants".