Météo - Des orages prévus sur l'est du pays mardi après-midi

Ailleurs que dans l'est du pays, les risques d'averses seront moindres et les éclaircies seront plus larges. En fin de nuit prochaine, le temps deviendra très nuageux avec progressivement un peu de pluie. En Ardenne, de la brume et du brouillard pourront se former en deuxième partie de nuit. Les températures minimales descendront entre 14° et 18°.

Mercredi, le temps sera très nuageux avec de légères pluies et/ou des averses se déplaçant du nord au sud. Sur le nord-ouest, le temps deviendra sec avec des éclaircies dans le courant de la matinée. Ces éclaircies s'élargiront et s'étendront progressivement à l'ensemble du territoire. Les températures maximales se situeront entre 16° et 22°. Le vent faible de sud-ouest à ouest virera au nord à nord-est à l'arrière de la zone de précipitations et deviendra modéré. En bord de mer, le vent sera modéré à parfois assez fort de nord-est.