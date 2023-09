Qualifications Euro 2024 - L'Espagne en plante six à Chypre, l'Italie s'en sort de justesse face à l'Ukraine

Les Espagnols ont rapidement pris les commandes de la rencontre avec une ouverture du score signée Gavi dès la 18e minute et un avantage doublé juste après la demi-heure de jeu par Merino (33e). Juste avant le retour aux vestiaires, le score était proche du 3-0 mais le but de Morata était annulé pour hors-jeu (39e). Les Espagnols ont pris le large dans les vingt dernières minutes du match avec quatre buts en l'espace de 13 minutes : Joselu (70e), Torres (73e, 83e) et Baena (76e), quelques secondes après sa montée au jeu.

L'autre rencontre du groupe qui opposait la Norvège à la Géorgie a vu Erling Haaland, buteur, et ses coéquipiers l'emporter de peu (2-1). Ils restent troisièmes à deux points de l'Espagne.

De son côté, l'Italie a battu l'Ukraine (2-1) pour ce qui était également son quatrième match dans ces éliminatoires. Avec sept points, la 'Nazionale' se place deuxième (7 points) derrière l'Angleterre qui compte 13 points et un match de plus. Frattesi a inscrit un doublé côte italien (12e, 29e) alors que Yarmolenko a marqué le seul but ukrainien.

En déplacement à Malte, la Macédoine du Nord a décroché un succès qui lui permet de recoller à l'Ukraine et l'Italie au classement tout en restant quatrième avec le même nombre de points (7).

Enfin, Israël a battu le Bélarus par le plus petit écart (1-0) pour rester deuxième du groupe I avec 11 points, à trois longueurs de la Suisse, victorieuse d'Andorre (3-0).