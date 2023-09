Schild & Vrienden - Des activistes alertent sur les cibles de l'extrême droite avant le procès Schild&Vrienden

Un petit groupe de manifestants s'est rassemblé mardi matin devant le palais de justice de Gand pour mettre en lumière les manœuvres d'intimidation et les "cibles" des sympathisants d'extrême droite, à l'ouverture devant le tribunal correctionnel du procès "Schild & Vrienden", du nom de ce mouvement étudiant extrémiste flamand accusé de propos racistes, antisémites et sexistes. Fondateur du groupe identitaire, l'ex-député d'extrême droite Dries Van Langenhove et six autres personnes sont prévenus dans ce dossier.