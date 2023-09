Semaine de la Mobilité - Un calculateur wallon lancé pour estimer le coût financier et climatique des déplacements

Le SPW Mobilité lance un nouvel outil pour aider les Wallonnes et Wallons à poser des choix éclairés quant à leur mode de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail, annonce-t-il mardi. Ce "calculateur mobilité" compare, en fonction de la distance séparant le domicile du travail, les modes de déplacement selon leur coût financier et leurs émissions de gaz à effet de serre.