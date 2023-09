TC Termonde - L'affaire Glenn Audernaert reportée au mois de novembre

Glenn Audenaert est suspecté d'avoir reçu un pot-de-vin pour pousser le dossier. L'ex-directeur de la PJ a d'abord été inculpé de violation du secret professionnel et de faux en écriture par le juge d'instruction de Termonde en 2012 avant que la corruption passive et le blanchiment d'argent soient ajoutés aux charges en 2015. Il a été libéré sous conditions et est désormais à la retraite.

Glenn Audenaert doit répondre de corruption passive, blanchiment d'argent, violation du secret professionnel, faux en écriture et usage de faux.

L'affaire aurait normalement dû être jugée devant le tribunal correctionnel de Termonde mardi, mais l'audience n'a pas pu avoir lieu. La défense a en effet fait valoir qu'une série d'enregistrements de conversations téléphoniques, servant de preuves dans l'affaire, n'étaient pas lisibles. Cette question doit donc d'abord être résolue, avant de pouvoir reprendre le procès. Le 14 novembre, le tribunal vérifiera s'il a entre-temps été possible de régler le problème technique de lecture des enregistrements, et fixera ensuite l'audience à une nouvelle date.