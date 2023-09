Tour d'Espagne - Les coureurs de Jumbo-Visma rassurés par rapport à l'état de santé de Nathan Van Hooydonck

"Au début de la dernière ascension, on nous a dit que Nathan était réveillé", a déclaré le champion de Hongrie Attila Valter juste après l'étape du jour. "C'est un jour que nous n'oublierons pas de sitôt. Nous sommes ici avec des sentiments très mitigés. Nous avons gagné l'étape, mais il faut immédiatement penser à ce qui est arrivé à Nathan Van Hooydonck. Nous avons vraiment couru pour lui. Cette victoire est pour Nathan. Je ne sais pas s'il peut encore regarder le Tour d'Espagne, mais j'espère qu'il le pourra bientôt."

"La course, c'est secondaire par rapport au reste", a confié le Néerlandais Wilco Kelderman. "Nos directeurs d'équipe nous ont annoncé la triste nouvelle juste avant le départ. C'était très difficile émotionnellement. Surtout avant le départ d'une étape. Une fois que la course est lancée, vous êtes un coureur et vous faites ce que vous avez à faire. On se concentre alors sur la course. Nous voulions remporter la victoire d'étape. Jonas Vingegaard s'est avéré être le meilleur des trois aujourd'hui".