Un feu de cuisine endommage un appartement à Saint-Gilles

Les services de secours ont été appelés lundi soir, peu après 21h00, pour un incendie qui s'était déclaré au deuxième étage d'un immeuble à appartements situé avenue de la Porte de Hal à Saint-Gilles.

"À notre arrivée, tous les résidents avaient quitté les lieux en toute sécurité", a déclaré le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. "L'arrière du bâtiment s'était embrasé, mais les flammes ont rapidement pu être éteintes. La terrasse et la cuisine de l'appartement ont complètement brûlé. Les dégâts dans les autres pièces de l'appartement sont en revanche limités", a-t-il décrit.

Le gestionnaire des réseaux gaz et électricité à Bruxelles, Sibelga, a coupé l'électricité dans l'appartement concerné. "Après vérification du CO et de la ventilation, les habitants ont été autorisés à rejoindre leur logement", a souligné le porte-parole des pompiers.

L'origine de l'incendie, qui est accidentelle, est due à un embrasement d'huile par surchauffe. Afin d'éviter ce type d'accident, les pompiers conseillent d'utiliser un appareil équipé d'un thermostat. "En cas de début d'incendie causé par de l'huile qui s'enflamme, coupez la source de l'alimentation sans vous mettre en danger, et placez une couverture anti-feu afin d'étouffer les flammes. Ne déplacez en aucun cas la casserole et appelez le 112", recommandent-ils.