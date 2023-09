Valorisation de l'urine: Toopi Organics lève 16 millions d'euros

Un tour de table, mené par le fonds international VisVires New Protein et auquel ont également participé le fonds Edaphon, la société d'investissement liégeoise Noshaq, MAIF Impact, ainsi que de BNP Paribas Développement, a permis à Toopi Organics de lever 11 millions d'euros. A cela s'ajoutent cinq millions d'euros de fonds non-dilutifs obtenus auprès de l'Agence française de la transition écologique (ADEME) et de Bpifrance.