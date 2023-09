Varsovie prolonge l'interdiction d'importer des céréales ukrainiennes

"Toutefois, si Bruxelles ne maintient pas l'embargo, nous mettrons en place ces solutions nous-mêmes. Il s'agit d'une question fondamentale pour nous. Les intérêts de la campagne polonaise sont les plus importants pour nous", a indiqué le gouvernement.

Si la Pologne est un important fournisseur d'aide militaire et humanitaire à l'Ukraine et accueille environ un million de réfugiés ukrainiens, la question des importations de céréales a déclenché une querelle diplomatique entre les deux voisins.

L'Ukraine a annoncé mardi être prête à saisir l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour exiger une compensation de la Pologne, qui a décidé de prolonger son interdiction d'importer des céréales ukrainiennes.

Accusant Varsovie, pourtant un proche allié de Kiev, de "populisme politique avant (l)es élections" législatives prévues en Pologne mi-octobre, le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal a indiqué sur X (ex-Twitter) que "l'Ukraine sera contrainte de se tourner vers l'arbitrage de l'OMC".

Dans une résolution adoptée mardi, le gouvernement a demandé à l'UE de prolonger l'interdiction des importations de quatre céréales: le blé, le maïs, le colza et les graines de tournesol.

Il a indiqué que l'interdiction de la Pologne "restera en vigueur jusqu'à ce que de l'ordre soit remis dans les relations agricoles entre la Pologne et l'Ukraine".

Le conflit en Ukraine et les problèmes liés aux exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire ont fait de l'UE une voie de transit et une destination d'exportation majeures pour les céréales ukrainiennes.