Accord entre Airbus et Sabena Aerospace Engineering sur une ligne de maintenance des A400M

"Cette ligne de maintenance permettra d'effectuer des contrôles de maintenance légère (C-Light) et lourde (C-Heavy) de la flotte commune", explique-t-on chez Airbus dans un communiqué.

"Au total, huit avions bénéficieront de cet accord qui soutiendra également le développement de l'industrie de la défense en Belgique au cours des cinq prochaines années en créant des emplois et en favorisant le développement de qualifications et de compétences de haut niveau dans le domaine des opérations de maintenance d'avions militaires dans le pays, tout en combinant l'expertise d'Airbus et de la Sabena", poursuit le communiqué.

L'avion de transport militaire A400M Atlas, dont le premier exemplaire sur huit commandés a été livré à l'escadrille belgo-luxembourgeoise en octobre 2020, a définitivement remplacé les vénérables C-130 en décembre 2021.Le huitième et ultime appareil est attendu à l'aéroport militaire de Melsbroek d'ici la fin de l'année.