Bourse de Bruxelles - Le regain d'inflation aux USA a pesé sur les marchés européens

KBC (58,62) et Ageas (39,70) étaient également positives de 0,69 et 0,51%, AB InBev (52,20) reculant de 0,48%, Aperam (26,82) et Umicore (23,01) de 1,43 et 0,56%.

Melexis (80,15) et Barco (19,37) valaient 1,48 et 1,02% de moins que mardi, Aedifica (57,00) perdant 1,04% alors que Proximus (7,56) gagnait 0,05% supplémentaire.

Unifiedpost (2,655) plongeait à nouveau de 7,5% tandis que Cenergy (6,70) et Colruyt (36,02) chutaient de 3,7 et 3,1%, Atenor (16,35) et Euronav (14,20) reculant de 1,5 et 1,8%, DEME (102,60) et CFE (6,95) de 1,5 et 1,8%.

Mithra (2,21) bondissait enfin de 9,1% tandis que Oxurion (0,0015) récupérait 7,1%, Biosenic (0,0242) et Celyad (0,678) plongeant par contre de 14,2 et 7,9% en compagnie de Onward Medical (3,73) et Biotalys (5,10), négatives de 8,3 et 3,8%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0735 USD, contre 1,0740 dans la matinée et 1,0715 la veille. Le lingot se négociait autour de 57.210 euros, en recul de 170 euros.