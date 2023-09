Crise de l'accueil - La décision du Conseil d'État est logique et bienvenue

"Mais ce qui compte à présent, c'est que la situation s'améliore sur le terrain. Nous avons convenu il y a dix jours avec les membres du gouvernement de nous retrousser les manches et de dégager des solutions nouvelles pour assurer l'accueil de celles et ceux qui y ont droit cet hiver", rappelle-t-il. "J'en appelle tous mes collègues du gouvernement et à tous les niveaux de pouvoir, notamment toutes les communes du pays, pour apporter leur contribution par rapport à ce que le Conseil d'État, après d'autres juridictions, vient de nous rappeler comme étant une obligation légale au-delà d'être morale".

Le Conseil d'État a suspendu mercredi l'exécution de la décision de ne plus offrir l'accueil aux hommes seuls demandeurs d'asile, a annoncé la Haute juridiction administrative.

Le Conseil d'État juge, à ce stade de la procédure, que cette décision ne respecte pas le droit à l'accueil conféré à tous les demandeurs d'asile par la loi du 12 janvier 2007.