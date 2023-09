Crise de l'accueil - Le Conseil d'Etat suspend le refus d'accueillir des hommes seuls demandeurs d'asile

La secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor, avait annoncé à la fin août que ces hommes seuls ne seraient plus accueillis temporairement dans le réseau Fedasil. Elle entendait de la sorte anticiper "'l'afflux croissant de familles et d'enfants pour éviter absolument que des enfants ne se retrouvent à la rue en hiver".