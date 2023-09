Crise de l'accueil - Pierre-Yves Dermagne appelle à "travailler tous ensemble" pour trouver des places

"Il s'agit maintenant de travailler tous ensemble pour arriver à trouver suffisamment de places d'accueil", ajoute-t-il.

Fin août, la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor (CD&V), avait fait savoir qu'elle avait donné instruction à ses services de ne plus donner de place d'accueil temporairement aux hommes seuls qui demandent l'asile. Elle entendait de la sorte préserver l'accueil des familles avec enfants face à l'augmentation du nombre de demandes et éviter qu'elles ne se retrouvent à la rue.

La décision a été vivement contestée à gauche, par le PS et les écologistes.