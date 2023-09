Décrochage d'onduleurs: la CWaPE souligne que sa proposition n'est pas encore finalisée

"Les informations parvenues à la presse présentent des interprétations approximatives et partielles, et des chiffres résultant de l'application d'une formule aux paramètres non encore fixés", a indiqué la CWaPe dans un communiqué.

Elle a également déploré les fuites dans la presse de mardi et de mercredi à propos de sa proposition actuellement soumise à concertation visant l'indemnisation forfaitaire des prosumers dont les onduleurs décrochent.

La CWaPE a assuré que le texte soumis à concertation n'est pas définitif, précisant qu'elle ne communiquera plus à ce stade et ce jusqu'à la communication de la proposition finalisée au ministre wallon en charge de l'Énergie, Philippe Henry (Ecolo), le 22 septembre prochain.

La CWaPE dit encore suivre et appliquer les procédures prévues dans le décret électricité. A la demande du ministre de l'Energie, elle établit une proposition et organise ensuite une concertation avec tous les acteurs concernés. Cette réunion s'est tenue ce 12 septembre et réunissait la quasi-totalité des intervenants invités.

La CWaPE finalise ensuite sa proposition en tenant compte des remarques pertinentes formulées par les acteurs, et la transmet ensuite au ministre. Le cas échéant, il revient ensuite au gouvernement d'adopter cette proposition par voie d'arrêté.

Une fois que M. Henry aura reçu la proposition, la CWaPE communiquera toutes les informations utiles à ce sujet, conlut le communiqué.

Selon les journaux L'Echo et La Libre Belgique, la proposition du régulateur wallon du marché du gaz et de l'électricité porte sur une compensation de 55 euros par an pour une installation moyenne, destinée à indemniser les prosumers victimes de décrochages d'onduleurs de panneaux photovoltaïques en Wallonie.