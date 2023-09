Détention prolongée de deux semaines pour l'ancien Premier ministre du Pakistan Imran Khan

"La détention d'Imran Khan a été prolongée jusqu'au 26 septembre", a déclaré Naeem Haider Panjutha, l'avocat de l'ancien chef de gouvernement, à l'issue de l'audience qui s'est tenue dans la prison très sécurisée d'Attock.

Le parti de l'ancien Premier ministre, le Khan's Justice party (PTI), a déjà contesté la décision du tribunal.

Cette nouvelle prolongation intervient au moment où les autres partis politiques du pays se préparent aux prochaines élections nationales. À cette occasion, un autre ancien Premier ministre pakistanais, Nawaz Sharif, a annoncé mardi la fin de l'exil qu'il s'est lui-même imposé pendant presque quatre ans et reviendra ainsi le 21 octobre. Son retour devrait dynamiser la campagne d'élection du Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) en lui permettant d'obtenir plus d'attention, de couverture médiatique et de soutien des électeurs.

Le parti d'Imran Khan est, pour sa part, dans la tourmente, des douzaines de responsables ont déjà changé de bord alors que d'autres semblent réticents à l'idée de rester.

Le septuagénaire, ancienne gloire nationale du cricket, est poursuivi dans une série d'affaires depuis qu'il a été chassé du pouvoir par une motion de censure en 2022. Quelques semaines avant sa destitution, il avait affirmé que les États-Unis avaient élaboré une conspiration avec ses opposants pour l'évincer du pouvoir à cause de son rapprochement avec le président russe Vladimir Poutine.

Le mois dernier, Imran Khan a été arrêté pour corruption. Un tribunal a par la suite suspendu sa condamnation, mais quelques heures plus tard, un autre tribunal de la capitale Islamabad a demandé son placement en détention pour avoir diffusé les informations d'un câble diplomatique.