Euro de volley messieurs - La Pologne et l'Italie, tenante du titre, complètent le dernier carré

La Pologne a battu 3 sets à 1 la Serbie. Les sets se sont achevés 26-28, 25-15, 36-34, 25-17. Les Polonais, vice-champions du monde 2022 et médaillés de bronze de l'Euro-2021, affronteront la Slovénie, victorieuse 3-1 de l'Ukraine lundi.

L'Italie, championne du monde et d'Europe en titre, est venue à bout des Pays-Bas 3 sets à 2. Les Italiens ont été bousculés, perdant le premier set 19-25, avant de renverser la situation (25-17 et 25-16). Mais les Néerlandais ont arraché le quatrième set (23-25). L'Italie a remporté la manche décisive 25-12 et défiera la France, championne olympique, qui a dominé la Roumanie 3-0, en demi-finales.

Les demi-finales, jeudi, et les finales, samedi, se disputeront à Rome.