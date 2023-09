GP de Wallonie - Jasper De Buyst: "J'avais les jambes pour gagner"

"Je suis en forme, mais il y avait aussi de très bons coureurs au Grand Prix de Wallonie", a expliqué De Buyst. "J'étais bien en place aux cinq derniers kilomètres avec van der Poel et Trentin dans ma roue; je ne voulais donc pas trop bouger avec ces deux coureurs dans mon sillage. Mais j'ai fini par attendre trop longtemps et Teuns et Serrano avaient pris l'avantage. J'avais la victoire dans les jambes, je suis donc déçu, mais Serrano méritait aussi de gagner. Je vais donc encore essayer de gagner, j'ai encore de gros objectifs, j'ai les championnats d'Europe qui s'annoncent avec van Aert et De Lie en leaders. Derrière, avec Lampaert, Stuyven, moi-même, nous formons une bonne équipe."