Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine exporte des céréales via la Croatie

Les céréales ont été acheminées en train depuis l'Ukraine via la Hongrie, a précisé le responsable, Marino Klaric.

Le port de Rijeka, à quelque 70 kilomètres de la frontière italienne, peut faire transiter environ un million de tonnes de céréales par an, mais espère augmenter sa capacité dans les mois à venir.

Début septembre, le Premier ministre croate avait déclaré que son pays était "la porte de la Méditerranée pour l'Europe centrale". "C'est pourquoi nous avons offert la possibilité d'utiliser nos ports, et surtout celui de Rijeka" pour les exportations de céréales ukrainiennes, avait ajouté Andrej Plenkovic.

La question de l'exportation des céréales ukrainiennes s'est considérablement compliquée depuis juillet, lorsque la Russie s'est retirée de l'accord négocié un an auparavant.

Cet accord avait été conclu à l'été 2022 sous l'égide de l'ONU et la Turquie, et a permis pendant près d'un an de faire sortir, malgré la guerre, des millions de tonnes de céréales ukrainiennes par la mer.

Moscou a, depuis son retrait, menacé d'attaquer des navires quittant les ports ukrainiens en mer Noire, et intensifié ses bombardements d'infrastructures portuaires ukrainiennes.

En outre, depuis avril, cinq États membres de l'UE (Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie et Slovaquie) ont été autorisé à interdire la commercialisation de blé, maïs, colza et tournesol ukrainiens sur leur territoire. Cela, afin de protéger leurs agriculteurs, qui attribuaient à ces importations la chute des prix sur leurs marchés locaux.