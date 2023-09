Jupiler Pro League - Oud-Heverlee Louvain loue l'attaquant thaïlandais Suphanat Mueanta

Mueanta, 21 ans, a fait ses débuts professionnels à 15 ans avec Buriram United devenant le plus joueur de l'histoire du championnat thaïlandais. Il est également devenu le plus jeune buteur du championnat thaïlandais à 15 ans et de la Ligue des Champions asiatique à 16 ans. Au total, l'international thaïlandais (12 caps, 4 buts) a compilé 32 buts et 24 assists en 145 matches pour Buriram United.

Oud-Heverlee Louvain occupe actuellement la 12e place en Jupiler Pro League avec un bilan de 5 points en 6 rencontres.

Si le transfert a été officialisé une semaine après la fin du mercato, c'est à cause d'un problème de visa pour l'arrivée du joueur en Belgique. "Nous travaillons sur ce transfert depuis un moment mais il a fallu du temps pour obtenir les autorisations nécessaires. Son transfert a été enregistré à temps et il peut jouer", a précisé Chris Vandebroeck, CEO d'Oud-Heverlee Louvain.