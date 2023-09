La 6e édition de RUN TO KICK s'installera le 24 septembre au pied de l'Atomium

Jeune ou moins jeune, sportif récréatif ou professionnel, tout le monde est invité à participer en créant une page de levée de fonds sur le site web de l'événement. Chaque coureur ou marcheur s'engage à lever au moins 200 euros (ou 100 euros pour les enfants et les étudiants de moins de 25 ans) en sollicitant des dons (auprès de ses amis, sa famille, ses collègues, ses voisins, via les réseaux sociaux) ou en lançant une action créative (vente de biscuits, ateliers de bricolage, brocante?).

RUN TO KICK est lié à FIGHT KIDS CANCER, une initiative commune lancée par cinq organisations venues de Belgique (KickCancer), de France (Imagine for Margo), du Luxembourg (Fondatioun Kriibskrank Kanner), des Pays-Bas (KiKa) et d'Espagne (Fondation Cris Cancer). Le week-end des 23 et 24 septembre, ces associations ambitionnent de faire exploser leur compteur commun pour atteindre au moins 6,5 millions d'euros.