Le cycliste néerlandais Wesley Kreder victime d'un accident cardiaque il y a deux semaines

Dans la nuit du 28 au 29 août, Kreder, 32 ans, a été victime d'une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque. Il est resté plusieurs jours en observation à l'hôpital et a pu retourner à son domicile mercredi dernier. Surveillé régulièrement par des cardiologues et les médecins de l'équipe, le Néerlandais a mis un terme à sa saison, en concertation avec Cofidis. Il devrait néanmoins pouvoir effectuer de courtes sorties à vélo dans une à deux semaines.

"Je me suis couché normalement le 28 août et le lendemain, je me suis réveillé à l'hôpital. C'était vraiment étrange de me retrouver là, de me demander ce qu'il s'était passé et pourquoi j'en étais arrivé là", a confié Kreder, cité dans le communiqué. "Désormais, je me sens bien, c'est difficile de penser que j'ai eu une crise cardiaque il y a quinze jours. J'ai encore besoin de temps pour que ma convalescence se passe bien. Je tiens à remercier profondément mes proches, ma compagne et mes beaux-parents en tête, qui m'ont soutenu dans cette épreuve et aux équipes médicales qui m'ont soignées. Merci également au staff de l'équipe Cofidis et à Cédric Vasseur qui ont toujours été à mes côtés et m'accompagnent dans ces moments difficiles."

Kreder a débuté sa carrière en 2012 chez Vacansoleil-DCM. Il a notamment roulé entre 2017 et 2021 pour la structure Wanty de Jean-François Bourlard. Le Néerlandais, qui roule pour Cofidis depuis 2022, compte deux victoires en carrière avec le classement général du Tour de Vendée (2012) et une étape du ZLM Tour (2016).