Le nombre de grossesses chez les adolescentes a baissé de 40% en 10 ans

Dans le détail, 2.936 jeunes filles de moins de 20 ans sont tombées enceintes, sur notre territoire, en 2021 (soit 9 jeunes filles sur 1.000), réparties de la façon suivante: 1.238 en Flandre, 1.305 en Wallonie et 393 à Bruxelles.

Un peu plus de la moitié de ces jeunes femmes a fait le choix de garder l'enfant (1.393), tandis que l'autre moitié a opté pour l'avortement (1.234). L'issue est inconnue pour les 309 restantes.

En termes d'âge, sept mères adolescentes sur dix avaient 18 ou 19 ans et près de trois sur dix entre 15 et 17 ans. Seul un petit nombre (1,6 %) de ces jeunes mères adolescentes atteignaient (à peine) l'âge de 14 ans ou moins.

Selon Kirsten Elen, membre l'ASBL Fara, plusieurs facteurs expliquent cette tendance à la baisse observée au cours des 10 dernières années. Parmi ceux-ci, elle pointe notamment le "large éventail des méthodes contraceptives en Belgique" et l'inclusion de l'éducation sexuelle dans les derniers niveaux de l'enseignement secondaire.

Cependant, les travaux de recherche sur le profil des mères adolescentes restent rares, et les préjugés ont encore la dent dure, semble-t-il. Raison pour laquelle l'association Fara et la KULeuven lancent une étude sur le parcours éducatif et professionnel des mères adolescentes. Elles appellent les mères qui sont tombées enceintes à un jeune âge à répondre à leur questionnaire sur le sujet. Celui-ci sera disponible sur le site de l'ASBL Fara jusqu'au début du mois de février.