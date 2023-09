Les Belges épargnent à nouveau davantage

Depuis des années, le taux d'épargne, c'est-à-dire le pourcentage du revenu qui est épargné, est en baisse. Au début du siècle, 18% du revenu était encore épargné, mais il a ensuite chuté régulièrement jusqu'à 12% en 2016, où il est resté stable pendant des années. Jusqu'en 2020 et 2021. Les ménages ont alors épargné respectivement plus de 20 % et 17% de leurs revenus, en raison de la crise sanitaire où les dépenses ont chuté.