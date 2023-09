L'homme qui avait renversé mortellement deux Belges en Italie risque 18 ans de prison

Le 8 octobre 2022, Francesco M. roulait sous l'influence de l'alcool et de divers stupéfiants lorsqu'il a renversé mortellement sur une route d'accès à Rome Wibe, 25 ans, et Jessy, 24 ans. Les deux amies flamandes s'étaient arrêtées et étaient descendues de leur véhicule pour aider un automobiliste en panne. Les deux jeunes femmes sont mortes sur le coup. Wibe était enceinte de quatre mois.

Francesco M. roulait trop vite et sans permis de conduire, qui lui avait été retiré pour d'autres infractions.

Le prévenu, qui après quelques mois passés en prison avait été libéré dans l'attente de son procès, ne s'est pas présenté mercredi. Son avocat a plaidé pour une sorte de procédure en référé, qui aurait également pu aboutir à une réduction de peine, mais le juge a rejeté sa requête. Le quinquagénaire risque 18 ans de prison.

Les membres de la famille des deux victimes se sont constitués formellement partie civile mercredi. Ils avaient fait le déplacement jusque Rome afin de pouvoir regarder le prévenu dans les yeux, avaient-ils témoigné auprès de Het Laatste Nieuws.