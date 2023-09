Ligue des Champions - Sam Vines absent de la liste de l'Antwerp pour la phase de poules

Vines, 24 ans, était sorti sur blessure lors du déplacement de l'Antwerp à l'Union Saint-Gilloise le 3 septembre dernier. Le défenseur américain ne figure donc pas dans la liste des Anversois tout comme l'attaquant suisse Michael Frey. Owen Wijndal, la dernière recrue en date du 'Great Old' est lui bien présent tout comme Björn Engels et Dorian Dessoleil qui n'entrent pourtant plus dans les plans de Mark van Bommel.

L'Antwerp va disputer la phase de poules de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Les champions de Belgique ont été versés dans le groupe H avec Barcelone, Porto et le Shakhtar.

L'Union Saint-Gilloise, de son côté, a écarté Guillaume François et Elton Kabangu de sa liste pour la phase de poules de l'Europa League. Le Club Bruges, Genk et La Gantoise, les trois clubs engagés en Conference League, n'ont eux pas réservé de surprises dans leur liste. Les Brugeois n'ont pas inscrit leur deuxième gardien Josef Bursik, absent pour plusieurs mois. À Genk, les dernières recrues Zakaria El Ouahdi et Andi Zeqiri sont présents dans la liste tout comme Laurent Depoitre à La Gantoise malgré sa blessure.