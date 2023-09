Olivier De Wasseige s'est fixé trois priorités sur lesquelles travailler

Il s'est fixé, dans ce cadre, trois priorités sur lesquelles travailler: il souhaite revaloriser les bas et les moyens salaires au net, replacer les indépendants et les entreprises au cœur du développement de la région et renforcer l'aide à l'emploi et au bien-être au travail.

Pour le président des Engagés, cette annonce s'inscrit en droite ligne avec le développement du parti et l'arrivée de nouvelles personnalités: la moitié des têtes de liste des élections fédérales et régionales seront constituées de nouveaux visages, a-t-il assuré.