Près de 90 colonies de fourmis de feu rouges découvertes en Sicile

Leur présence sur le Vieux continent risque de déséquilibrer l'écosystème et affecter la biodiversité, expliquent les chercheurs. Elles endommagent les cultures et peuvent déplacer les espèces de fourmis indigènes. Par ailleurs, cette fourmi, venimeuse, peut piquer les humains, causant une importante douleur et pouvant, dans les cas extrêmes, entrainer un choc anaphylactique.

Les chercheurs ne savent pas précisément comment l'espèce est arrivée sur l'île italienne, mais ils s'attendent à ce que l'insecte se propage sur le continent dans les prochaines années. L'autorité néerlandaise de la sécurité des aliments et des produits de consommation (NVWA) indique par exemple qu'en l'espace de quelques années, une colonie peut compter jusqu'à 230.000 fourmis.

La cause serait directement liée au changement climatique, étant donné que ces fourmis s'adaptent aux environnements chauds. Les insectes pourraient donc se plaire dans une Europe qui fait face à une augmentation des températures.

Depuis 2022, l'espèce figure sur la liste des espèces exotiques envahissantes de l'Union européenne (UE), ce qui implique qu'elle ne peut pas être conservée ou commercialisée dans les États membres de l'UE.

Originaire d'Amérique du Sud, la fourmi de feu est également présente depuis quelques années au Mexique, en Chine, aux Caraïbes, à Taïwan ou encore en Australie. L'Europe a longtemps été un territoire inexploré pour cette espèce. Aux Pays-Bas par exemple, elle n'a été observée que quatre fois jusqu'en 2022. Des recherches génétiques indiquent que les fourmis trouvées en Sicile descendent probablement de spécimens vivant aux États-Unis ou en Chine.