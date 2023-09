Qualifications Euro 2024 - Le Portugais Fernando Santos n'est plus le sélectionneur de la Pologne

Santos, 68 ans, a repris la sélection polonaise en janvier. La décision de mettre fin à ses fonctions est intervenue après la défaite contre l'Albanie 2-0 à Tirana le 10 septembre.

"La Fédération polonaise de football (PZPN) informe qu'à compter du 13 septembre 2023, l'entraîneur Fernando Santos a cessé d'exercer ses fonctions de manager de l'équipe nationale de Pologne," PZPN a déclaré sur X (anciennement Twitter).

Très critiqué par les médias et les fans pour n'avoir pas pu insuffler un esprit de combat en la sélection polonaise en crise profonde, le Portugais a mené l'équipe de Robert Lewandowski lors de six rencontres, dont un match amical avec l'Allemagne remportée par la Pologne 1-0.

Son bilan dans les qualifications pour l'Euro-2024 est de deux victoires (à domicile face à l'Albanie et les Féroé) et trois défaites (en Tchéquie, en Moldavie et donc en Albanie), ce qui place la Pologne en 4e position du groupe E avec six points, derrière l'Albanie (10 pts), la Tchéquie (8 et un match en moins) et la Moldavie (8). Il lui laisse une faible marge pour se qualifier directement.

Avant la Pologne, Fernando Santos a été sélectionneur de la Grèce de 2010 à 2014, et a dirigé la sélection lusitanienne pendant 109 matchs de 2014 à sa démission, en décembre 2022 à l'issue d'un Mondial au Qatar décevant (élimination en quarts de finale par le Maroc). Il a remporté l'Euro 2016 et la Ligue des Nations en 2019 à la tête du Portugal. Il a cédé sa place à l'Espagnol Roberto Martinez, l'ancien coach des Diables Rouges.