RDC: au moins dix morts dans un conflit foncier au Kasaï

"Depuis lundi, les villages Tulembi et Mubemba (situés dans le territoire de Mweka) s'affrontent violemment. Nos collègues de la société civile locale nous annoncent le décès de neuf personnes du village Tulembi et deux du village Mubemba, dont le fils du chef de groupement. Il y a aussi plusieurs blessés et de nombreuses maisons incendiées. Les deux villages ne parviennent pas à déterminer les limites de leurs terres respectives", a expliqué Flory Kwete de la société civile de Mweka.

La tension est vive et plusieurs habitants quittent les villages, a-t-il ajouté.

Mweka est un territoire de la province du Kasaï, réputé pour ses conflits fonciers et de pouvoir coutumier. Chaque année, on y enregistre des morts et des déplacements massifs des populations causés par ce genre de situations.