Tempête Daniel - Libye: au moins 30.000 déplacés après les inondations à Derna

"Au moins 30.000 personnes déplacées" à Derna, a indiqué l'Organisation internationale des migrations (OIM) dans un rapport sur la situation dans l'est de la Libye après le passage de la tempête Daniel dans la nuit de dimanche à lundi. Selon la même source, 3.000 déplacés ont été comptabilisés à al-Bayda et plus de 2.000 à Benghazi, d'autres villes situées plus à l'Ouest.

L'OIM a expliqué que Derna n'était plus accessible que par deux entrées au sud (sur sept habituellement). Selon elle, des pannes d'électricité généralisées et des perturbations du réseau de télécommunication limitent les communications.

Des routes coupées, des éboulements de terrains et des inondations ont empêché les secours d'atteindre rapidement la population qui a dû se débrouiller par des moyens rudimentaires pour récupérer des corps enterrés par dizaines dans des fosses communes, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.