Tour de Toscane - Victoire en solitaire de Pavel Sivakov

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), qui effectuait son retour à la compétition à l'occasion de cette épreuve aussi connue sous le nom de Mémorial Alfredo Martini, a remporté le sprint pour la 4e place à 1:28 devant les Italiens Filippo Zana (Jayco-AlUla) et Davide Formolo (UAE Team Emirates). Le Slovène n'avait plus couru depuis les Mondiaux de Glasgow début août.

Les Italiens Alessandro De Marchi, Andrea Garosio et Walter Calzoni ainsi que le Français Jérémy Cabot ont abordé les 45 derniers kilomètres avec une demi-minute d'avance sur le peloton. À 35 kilomètres de l'arrivée, l'échappée a pris fin. Avant la deuxième ascension du Monte Serra, à 28 kilomètres de l'arrivée, les coureurs de l'équipe UAE Emirates ont accéléré le rythme et huit coureurs se sont isolés en tête. Sam Bennett et Davide Formolo ont continué à pousser fort. Ils ont ouvert la voie à un nouveau groupe de leaders, composé de leurs coéquipiers Pogacar et Grossschartner, ainsi que de Carapaz et Sivakov.

Sivakov est passé en tête au sommet avec 10 secondes d'avance sur Carapaz et 20 sur Pogacar. Dans la descente, Carapaz a rejoint Sivakov et Pogacar a reçu le soutien de Grossschartner. Ce dernier est parti en contre-attaque derrière le duo franco-équatorien, tandis que Pogacar connaissait un coup de fringale.

Sivakov succède au palmarès au Suisse Marc Hirschi, vainqueur l'an dernier devant l'Italien Lorenzo Rota et le Colombien Daniel Felipe Martinez.