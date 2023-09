Tour d'Espagne - Triplé Jumbo-Visma au sommet de l'Angliru : Roglic, Vingegaard et Kuss qui reste en rouge

Elle devait être un des grands moments de cette 78e Vuelta. La 17e étape du Tour d'Espagne cycliste entre Ribadesella et le sommet de l'Altu de l'Angliru, et ses terribles pentes, a été animée par Remco Evenepoel, qui n'a été repris qu'à 5,5 km de l'arrivée, et remportée mercredi dans la brume au terme des 124,5 km par le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Il a devancé son équipier danois Jonas Vingegaard, 2e dans le même temps. Le leader l'Américain Sepp Kuss, autre coureur de la Jumbo-Visma, a terminé 3e à 19 secondes. Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) a franchi la ligne d'arrivée en 7e position à 1:20.