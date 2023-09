"Un employé sur cinq refuserait une voiture de société à la place d'une augmentation"

Ainsi, seuls 14% des 18-34 ans la refuseraient, une proportion qui atteint 29% chez les employés de 55 ans.

Le résultat global est "surprenant" au vu de l'attrait d'un véhicule de société, juge Robert Half. Pour expliquer la corrélation entre le refus et l'âge, "on peut citer le fait que certains employés plus âgés possèdent déjà une voiture pour des raisons familiales ou qu'ils souhaitent avoir un salaire plus élevé à l'approche de la pension".

"Enfin, indépendamment de l'âge, il faut tenir compte de l'augmentation du télétravail qui limite les déplacements ou de la préférence des employés pour un budget mobilité", précise Joël Poilvache, regional managing director chez Robert Half.

Un changement de tendance ne semble cependant pas à l'ordre du jour. "La voiture de société reste et restera un argument de poids pour l'employeur et une grande partie des employés continuera d'être attirée par celle-ci", prédit M. Poilvache, soulignant que trois-quarts des employeurs sondés pour l'étude envisageaient de la proposer.

L'enquête a été menée de juin à juillet 2023 auprès de 1.500 répondants, parmi lesquels 1.000 employés et 500 employeurs.