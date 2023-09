Bourse de Bruxelles - Des marchés partagés dans l'attente des annonces de la BCE

KBC (59,22) et Ageas (39,94) valaient 1 et 0,6% de plus que la veille, AB InBev (52,26) et Proximus (7,62) progressant de 0,1 et 0,7%.

Solvay (104,95) et UCB (82,20) étaient positives de 0,3 et 0,5%, arGEN-X (483,60) remontant de 0,6% tandis que Galapagos (33,91) cédait 0,2%.

Biosenic (0,026) et Onward Medical (4,00) rebondissaient de 7,4 et 7,2% après leur chute de la veille, Oxurion (0,0014) et Celyad (0,654) reculant par contre de 6,7 et 3,5% alors que Mithra (2,055) reperdait 7%.

Accentis (0,028) et Unifiedpost (2,60) abandonnaient 5,4 et 2,1% à l'inverse de Ekopak (19,00) et Econocom (2,84) qui étaient en hausse de 3 et 3,3%, Belysse (0,842) rebondissant de 4,7% supplémentaires.

L'euro s'inscrivait à 1,0735 USD dans la matinée de jeudi comme la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 57.115 euros, en baisse de 95 euros.